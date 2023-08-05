Следом за вертолетами. Территорию Беларуси покинули 9 российских истребителей, - "Гаюн"

Вслед за вертолетами , около 13:30 с аэродрома "Барановичи" в Россию вылетели еще 9 вражеских истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Белорусский Гаюн ".

Как пишет пресс-служба, истребители прошли через Могилевскую область, после чего пересекли границу с Россией. Большинство из них находилось в Беларуси в течение 202 дней.

"Позже, примерно в 14:00 из Мачулищ пошел на взлет Ми-24 ВКС РФ, по нашим данным, последний вертолет авиационной группировки ВКС РФ, который находился в Мачулищах", - добавляет пресс-служба.

Вертолет летит на восток и вероятно также улетает на территорию России.

Подытоживая, мониторинговая группа отметила, что во время последнего вылета территорию Беларуси покинули:

вертолет Ми-24;

9 истребителей Су-34 и Су-30СМ.

Стоит добавить, что сегодня утром около 8:15-8:30 территорию Беларуси покинули 4 единицы - Ми-8 ВКС РФ и 6 единиц - Ми-24 ВКС РФ. Они приземлились в аэродроме "Сеща" в Брянской области.

Роль Беларуси в войне России против Украины

С начала полномасштабного вторжения страны-террориста на территорию Украины, враг использует территорию Беларуси для нанесения ударов по нашей земле.

В частности, Беларусь регулярно продолжает учения и ротацию российских военных, а также сохраняет у себя их технику и вооружение.