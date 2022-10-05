UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Слідом за територіями. Путін вирішив анексувати ЗАЕС

Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін доручив "передати Запорізьку АЕС під керування Росії".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "указ" Путіна.

Своїм "указом" Путін доручив російському уряду забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, яке є необхідним для здійснення її діяльності".

Він також наказав вжити заходів щодо створення "федерального державного унітарного підприємства "Запорізької АЕС"".

Путін доручив уряду визначити особливості експлуатації, видачі ліцензій та інших аспектів регулювання діяльності "акціонерного товариства "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС"" на період до 2028 року.

У Росенергоатомі заявили, що Запорізьку АЕС "очолив" колишній головний інженер Балаківської АЕС Олег Романенко. Також там повідомили, що найближчим часом усі співробітники станції будуть "працевлаштовані" до штату нової "експлуатуючої організації" зі збереженням зарплати.

Зазначимо, в "Енергоатомі" заявили, що рішення "Росатому" щодо створення товариства "Експлуатуюча організація ЗАЕС" з юридичною адресою в Москві є нікчемним.

До цього Путін також підписав закони про так зване "входження" чотирьох регіонів України до складу РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінЗапорізька АЕС