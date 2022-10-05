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Вслед за территориями. Путин решил аннексировать ЗАЭС

Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин поручил "передать Запорожскую АЭС под управление России".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "указ" Путина.

Своим "указом" Путин поручил российскому правительству обеспечить "принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС и другого имущества, которое необходимо для осуществления ее деятельности".

Он также приказал принять меры по созданию "федерального государственного унитарного предприятия "Запорожской АЭС"".

Путин поручил правительству определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности "акционерного общества "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС"" на период до 2028 года.

В Росэнергоатоме заявили, что Запорожскую АЭС "возглавил" бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко. Также там сообщили, что в ближайшее время все сотрудники станции будут "трудоустроены" в штат новой "эксплуатирующей организации" с сохранением зарплаты.

Отметим, в "Энергоатоме" заявили, что решение "Росатома" по созданию общества "Эксплуатирующая организация ЗАЭС" с юридическим адресом в Москве является ничтожным.

До этого Путин также подписал законы о так называемом "вхождении" четырех регионов Украины в состав РФ.

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Владимир ПутинЗапорожская АЭС