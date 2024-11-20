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Слідом за США. Посольства Іспанії та Італії призупинили роботу через можливу "загрозу безпеці"

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Посольства Іспанії та Італії призупинили роботу до кінця дня. Усе через можливу "загрозу безпеці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agencia EFE.

"Посольства Сполучених Штатів Америки та Іспанії в Україні закриваються через "можливу велику повітряну атаку" на Київ", - пише іспанське агентство. 

У тому ж числі про призупинення роботи повідомило й посольство Італії. 

"Посольство США розмістило на своєму сайті інформацію про можливу повітряну атаку високої інтенсивності сьогодні, 20 листопада. Як запобіжний захід, Посольство в Києві сьогодні буде зачинено для відвідувачів", - зазначається на сайті посольства Італії в Україні. 

Ризик повітряної атаки на Україну 

Сьогодні, посольство США заявило про отримання конкретної інформації про можливий серйозний повітряний напад на Україну. Через це установа була закрита. 

У тому ж числі були надані рекомендації для громадян: 

  • слідувати за оновленням через місцеві ЗМІ; 
  • визначитись з найближчими укриттям; 
  • у разі повітряної атаки прямувати до укриття; 
  • дотримуватись інструкцій місцевої влади, а також служб екстреної допомоги. 

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