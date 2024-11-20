Вслед за США. Посольства Испании и Италии приостановили работу из-за возможной "угрозы безопасности"

Посольства Испании и Италии приостановили работу до конца дня. Все из-за возможной "угрозы безопасности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agencia EFE.
"Посольства Соединенных Штатов Америки и Испании в Украине закрываются из-за «возможной крупной воздушной атаки» на Киев", - пишет испанское агентство.
В том же числе о приостановке работы сообщило и посольство Италии.
"Посольство США разместило на своем сайте информацию о возможной воздушной атаке высокой интенсивности сегодня, 20 ноября. В качестве меры предосторожности, Посольство в Киеве сегодня будет закрыто для посетителей", - отмечается на сайте посольства Италии в Украине.
Сегодня, посольство США заявило о получении конкретной информации о возможном серьезном воздушном нападении на Украину. Из-за этого учреждение было закрыто.
В том же числе были предоставлены рекомендации для граждан:
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