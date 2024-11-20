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Вслед за США. Посольства Испании и Италии приостановили работу из-за возможной "угрозы безопасности"

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Посольства Испании и Италии приостановили работу до конца дня. Все из-за возможной "угрозы безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agencia EFE.

"Посольства Соединенных Штатов Америки и Испании в Украине закрываются из-за «возможной крупной воздушной атаки» на Киев", - пишет испанское агентство. 

В том же числе о приостановке работы сообщило и посольство Италии. 

"Посольство США разместило на своем сайте информацию о возможной воздушной атаке высокой интенсивности сегодня, 20 ноября. В качестве меры предосторожности, Посольство в Киеве сегодня будет закрыто для посетителей", - отмечается на сайте посольства Италии в Украине. 

Риск воздушной атаки на Украину 

Сегодня, посольство США заявило о получении конкретной информации о возможном серьезном воздушном нападении на Украину. Из-за этого учреждение было закрыто. 

В том же числе были предоставлены рекомендации для граждан: 

  • следить за обновлением через местные СМИ; 
  • определиться с ближайшими укрытием; 
  • в случае воздушной атаки направляться в укрытие; 
  • следовать инструкциям местных властей, а также служб экстренной помощи. 

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Война в УкраинеИспанияИталияСоединенные Штаты Америки