Вслед за США. Посольства Испании и Италии приостановили работу из-за возможной "угрозы безопасности"

"Посольства Соединенных Штатов Америки и Испании в Украине закрываются из-за «возможной крупной воздушной атаки» на Киев", - пишет испанское агентство.

В том же числе о приостановке работы сообщило и посольство Италии.

"Посольство США разместило на своем сайте информацию о возможной воздушной атаке высокой интенсивности сегодня, 20 ноября. В качестве меры предосторожности, Посольство в Киеве сегодня будет закрыто для посетителей", - отмечается на сайте посольства Италии в Украине.

Риск воздушной атаки на Украину

Сегодня, посольство США заявило о получении конкретной информации о возможном серьезном воздушном нападении на Украину. Из-за этого учреждение было закрыто.

В том же числе были предоставлены рекомендации для граждан: