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Слідом за Росією. Білорусь проводить перевірку носіїв ядерної зброї

Фото: білоруські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Відповідно до розпорядження Олександра Лукашенка, військові Білорусі проводять перевірку засобів-носіїв тактичної ядерної зброї (ТЯЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони Білорусі.

За словами голови Міністерства оборони Білорусі Віктора Хреніна, розпорядження від Лукашенка було отримано сьогодні, 7 травня. Зокрема до готовності до виконання завдань приводиться дивізіон оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" і ескадрилья літаків Су-25.

"Перевірку буде проведено відповідно строго до регламенту часу, встановленого головнокомандувачем. Під час неї буде перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами", - додав міністр оборони Білорусі. 

Генерал-майор Віктор Гулевич також розповів, що в рамках перевірки пройшло перебазування частини сил й засобів авіації на запасний аеродром.

 

Ядерні навчання 

Варто нагадати, що лише нещодавно російські військові, за доручення диктатора Володимира Путіна, також розпочали підготовку до ядерних навчань. Як пояснила країна-терорист, цей крок є відповіддю на нібито "провокації" Заходу. 

За словами представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, Російська Федерація брязкає тим, що має, у зв'язку з чим її ядерні погрози не є чимось новим. 

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