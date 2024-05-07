Следом за Россией. Беларусь проводит проверку носителей ядерного оружия

По словам главы Министерства обороны Беларуси Виктора Хренина, распоряжение от Лукашенко было получено сегодня, 7 мая. В частности, к готовности к выполнению задач приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.

"Проверка будет проведена в соответствии строго с регламентом времени, установленным Главнокомандующим. В ходе нее будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами", - добавил министр обороны Беларуси.

Генерал-майор Виктор Гулевич рассказал, что в рамках проверки прошло перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром.

Ядерные учения

Стоит напомнить, что только недавно российские военные, по поручению диктатора Владимира Путина, также приступили к подготовке к ядерным учениям. Как пояснила страна-террорист, этот шаг является ответом на якобы "провокации" Запада.

По словам представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, Российская Федерация лязгает тем, что имеет, в связи с чем ее ядерные угрозы не являются чем-то новым.