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Слідом за послом Франції: хунта Нігеру наказала американському дипломату покинути країну

Фото: в Нігері хунта наказала послу США покинути країну (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Хунта Нігеру, яка захопила владу шляхом державного перевороту, дала послу Сполучених Штатів Америки 48 годин, щоб залишити країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зазначається, що новий посол США в Нігері Кетлін Фітцгібонс прибула до столиці Ніамея лише на початку серпня. 

Сполучені Штати наполягають на дипломатичному розв’язанні кризи, яка спалахнула 26 липня, коли військові офіцери Нігеру захопили владу, скинули президента Мохамеда Базума та помістили його під домашній арешт.

Також, самопроголошена влада Нігеру наказала послам Франції та Німеччини покинути країну впродовж двох днів.

Згодом видання AFP виступило із заявою у якій вказано, що інформація про те, що послам США та Німеччини наказали покинути Нігер є недостовірною.

Переворот у Нігері

Наприкінці липня охорона президента Нігера Мохаммеда Базума здійснила державний переворот. Керманич президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

Детальніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

  

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Нигер