RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вслед за послом Франции: хунта Нигера приказала американскому дипломату покинуть страну

Фото: в Нигере хунта приказала послу США покинуть страну (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Хунта Нигера, захватившая власть путем государственного переворота, дала послу Соединенных Штатов Америки 48 часов, чтобы покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отмечается, что новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгибонс прибыла в столицу Ниамея только в начале августа.

Соединенные Штаты настаивают на дипломатическом разрешении кризиса, который разразился 26 июля, когда военные офицеры Нигера захватили власть, свергли президента Мохамеда Базума и поместили его под домашний арест.

Также, самопровозглашенные власти Нигера приказали послам Франции и Германии покинуть страну в течение двух дней.

Впоследствии издание AFP выступило с заявлением, в котором указано, что информация о том, что послам США и Германии приказали покинуть Нигер недостоверна.

Переворот в Нигере

В конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума совершила государственный переворот. Руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

Подробнее о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нигер