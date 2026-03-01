Слідом за Іраном: Афганістан відкрив вогонь по літаках Пакистану

Представник адміністрації Талібану Забіхулла Муджахід повідомив, що афганські сили застосували засоби ППО проти пакистанських літаків над Кабулом після серії вибухів у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію REUTERS.

За даними інформаційного агентства, інцидент стався вранці 1 березня на тлі зростання напруженості в регіоні, який уже опинився під впливом американсько-ізраїльських ударів по Ірану і відповідних атак у країнах Перської затоки.

Що сталося в Кабулі

Вибухи в афганській столиці прогриміли ще до світанку, після чого очевидці почули стрілянину. Офіційної інформації про цілі обстрілу та можливих постраждалих на момент публікації не було.

"У Кабулі було здійснено атаки засобами ППО по пакистанських літаках. Жителям Кабула не слід турбуватися", - заявив Муджахід.

Пакистанська сторона публічно ситуацію не прокоментувала.

Причини ескалації

Загострення послідувало за авіаударами по території Афганістану, які Ісламабад пояснив боротьбою з інфраструктурою бойовиків.

Кабул розцінив ці дії як порушення суверенітету й оголосив про кроки у відповідь уздовж спільного кордону протяжністю 2600 км.

Пакистан звинувачує Афганістан у переховуванні угруповання "Техрік-є-Талібан Пакистан" Афганська сторона відкидає такі заяви.

Реакція міжнародної спільноти

Кілька держав, включно з Катаром і Саудівською Аравією, закликали до стриманості та запропонували посередництво. США підтвердили підтримку права Пакистану на самооборону.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф охарактеризував ситуацію як "відкриту війну", а глава МВС Афганістану Сіраджуддін Хаккані попередив, що конфлікт буде "дуже дорогим".