Вслед за Ираном: Афганистан открыл огонь по самолетам Пакистана

Представитель администрации Талибана Забихулла Муджахид сообщил, что афганские силы применили средства ПВО против пакистанских самолетов над Кабулом после серии взрывов в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию REUTERS.

По данным информационного агентства, инцидент произошел утром 1 марта на фоне роста напряженности в регионе, который уже оказался под влиянием американо-израильских ударов по Ирану и ответных атак в странах Персидского залива.

Что произошло в Кабуле

Взрывы в афганской столице прогремели еще до рассвета, после чего очевидцы услышали стрельбу. Официальной информации о целях обстрела и возможных пострадавших на момент публикации не было.

"В Кабуле были осуществлены атаки средствами ПВО по пакистанским самолетам. Жителям Кабула не следует беспокоиться", — заявил Муджахид.

Пакистанская сторона публично ситуацию не прокомментировала.

Причины эскалации

Обострение последовало за авиаударами по территории Афганистана, которые Исламабад объяснил борьбой с инфраструктурой боевиков.

Кабул расценил эти действия как нарушение суверенитета и объявил об ответных шагах вдоль общей границы протяженностью 2600 км.

Пакистан обвиняет Афганистан в укрывательстве группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" Афганская сторона отвергает такие заявления.

Реакция международного сообщества

Несколько государств, включая Катар и Саудовскую Аравию, призвали к сдержанности и предложили посредничество. США подтвердили поддержку права Пакистана на самооборону.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф охарактеризовал ситуацию как "открытую войну", а глава МВД Афганистана Сираджуддин Хаккани предупредил, что конфликт будет "очень дорогостоящим".