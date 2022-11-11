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Слідом за Харковом. У Житомирі демонтували пам'ятник Пушкіну

Фото: у Житомирі демонтували пам'ятник Пушкіну (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

У центрі Житомира демонтували пам’ятник російського поета Олександра Пушкіна. Можливо, його обміняють на українських військовополонених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Житомир.info".

Зазначається, що спочатку комунальники демонтували з пам'ятника ініціали, а далі прибрали погруддя.

За словами міського голови Сергія Сухомлина, пам'ятник планують обміняти на українських військовополонених або ж віддати до музею. Поки що він зберігатиметься в КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві демонтують пам'ятники радянському воєначальнику Миколі Ватутіну й одному з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни Миколі Щорсу.

Також у Харкові демонтовано погруддя Пушкіна.

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