Вслед за Харьковом. В Житомире демонтировали памятник Пушкину

В центре Житомира демонтировали памятник российского поэта Александра Пушкина. Возможно, его обменяют на украинских военнопленных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Житомир.info ".

По словам городского головы Сергея Сухомлина, памятник планируют обменять на украинских военнопленных или же отдать в музей. Пока он будет храниться в КП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания".

Отмечается, что сначала коммунальщики демонтировали из памятника инициалы, а затем убрали бюст.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве демонтируют памятники советскому военачальнику Николаю Ватутину и одному из военных предводителей большевиков во время советско-украинской войны Николаю Щорсу.

Также в Харькове демонтирован бюст Пушкина.

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