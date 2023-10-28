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Слідом за головою повітряного угруповання. Ізраїль знищив командувача ВМС ХАМАСу

Фото: Слідом за головою повітряного угруповання. Ізраїль знищив командувача ВМС ХАМАСу (facebook.com/tzahalonline3)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили Ізраїля (ЦАХАЛ) завдали удару по командувачу військово-морських сил ХАМАСу в бригаді Сектора Газа Ратібу Абу Цахібану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.

Як зазначає пресслужба, Цахібан планував, а також командував спробою військово-морського проникнення, яка була зірвана ізраїльськими військовими. 

"Крім того, військовослужбовці ВМС Ізраїлю і ЦАХАЛу надали підтримку сухопутним військам ЦАХАЛу і завдали ударів по численних об'єктах терору ХАМАСу з повітря і моря. Серед цих цілей були спостережні пости, пускові установки протитанкових ракет і військове містечко", - додають в Збройних силах Ізраїля. 

Війна в Ізраїлі 

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль.Терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

 

Вчора, 27 жовтня, представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїля почали завдати ударів по території.

Сьогодні, 28 жовтня, стало відомо про ліквідацію голови повітряного угрупування ХАМАСу Асема Абу Ракабі. ЦАХАЛ показав відео авіаудару

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