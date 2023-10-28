ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїль ліквідував голову повітряного групування ХАМАСу, показав відео авіаудару

Субота 28 жовтня 2023 08:53
UA EN RU
Ізраїль ліквідував голову повітряного групування ХАМАСу, показав відео авіаудару Фото: військові ЦАХАЛ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з даними розвідки ЦАХАЛ (Збройних сил Ізраїля), винищувачі успішно завдали удару по голові повітряного групування ХАМАСу Асему Абу Ракабі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.

Зазначається, що Абу Ракаба відповідав за БаЛА, параплани, повітряне виявлення й протиповітряну оборону бойовиків.

"Він брав участь у плануванні масового вбивства в населених пунктах навколо сектора Газа 7 жовтня. Керував терористами, які проникали в Ізраїль на парапланах, і відповідав за атаки безпілотників на пости ЦАХАЛу", - пише пресслужба ЦАХАЛу.

Що відбувається в Ізраїлі?

7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Зокрема країну регулярно обстрілювали ракетами з Сектору Газа.

Ізраїль, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

Вже вчора, 27 жовтня, представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїля почали завдати ударів по території. Пізніше з'ясувалось, що Ізраїль прийняв рішення атакувати Сектор Газа через відмову ХАМАС відпустити всіх заручників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль
NEWS
Як правильно відмовитися від повістки: список причин, коли це можна зробити
Як правильно відмовитися від повістки: список причин, коли це можна зробити
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ