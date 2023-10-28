RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вслед за главой воздушной группировки. Израиль уничтожил командующего ВМС ХАМАСа

Фото: Вслед за главой воздушной группировки. Израиль уничтожил командующего ВМС ХАМАСа (facebook.com/tzahalonline3)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по командующему военно-морских сил ХАМАСа в бригаде Сектора Газа Ратибу Абу Цахибану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Как отмечает пресс-служба, Цахибан планировал, а также командовал попыткой военно-морского проникновения, которая была сорвана израильскими военными. 

"Кроме того, военнослужащие ВМС Израиля и ЦАХАЛа оказали поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛа и нанесли удары по многочисленным объектам террора ХАМАСа с воздуха и моря. Среди этих целей были наблюдательные посты, пусковые установки противотанковых ракет и военный городок", - добавляют в Вооруженных силах Израиля.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

Вчера, 27 октября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

Сегодня, 28 октября, стало известно о ликвидации главы воздушной группировки ХАМАС Асема Абу Ракаби. ЦАХАЛ показал видео авиаудара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраиль