Вслед за главой воздушной группировки. Израиль уничтожил командующего ВМС ХАМАСа

Как отмечает пресс-служба, Цахибан планировал, а также командовал попыткой военно-морского проникновения, которая была сорвана израильскими военными.

"Кроме того, военнослужащие ВМС Израиля и ЦАХАЛа оказали поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛа и нанесли удары по многочисленным объектам террора ХАМАСа с воздуха и моря. Среди этих целей были наблюдательные посты, пусковые установки противотанковых ракет и военный городок", - добавляют в Вооруженных силах Израиля.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. Террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим со своей стороны начал операцию против террористов.

Вчера, 27 октября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории.

Сегодня, 28 октября, стало известно о ликвидации главы воздушной группировки ХАМАС Асема Абу Ракаби. ЦАХАЛ показал видео авиаудара.