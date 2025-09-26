Слідом за Данією невідомі дрони помітили над Німеччиною: що відомо

Після Данії невідомі дрони помітили на півночі Німеччини - над Шлезвіг-Гольштейном. Через це місцева поліція посилює захист від безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDR.
Повідомляється, що кілька дронів було помічено над Шлезвіг-Гольштейном в ніч на п'ятницю, 26 вересня. За словами місцевого міністра внутрішніх справ Сабіне Зюттерлін-Ваак, наразі розслідується підозра у шпигунстві.
Водночас міністр не надала інформації про кількість та місце виявлення дронів. Поліція землі у співпраці з іншими північнонімецькими землями посилює захист від дронів.
За словами Зюттерлін-Ваак, всі служби перебувають у стані підвищеної готовності, а ситуація з безпекою не змінилася.
Ніклас Дюрбрук, речник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини з питань внутрішньої безпеки, занепокоєний цією новиною.
"Північні німецькі землі разом з федеральним урядом і, за необхідності, у координації з нашими данськими сусідами повинні бути в змозі якомога швидше ефективно реагувати на такі події", - заявив він.
Зазначається, що у Шлезвіг-Гольштейні вже було кілька інцидентів із дронами. На початку вересня спеціальні сили поліції заблокували вантажне судно на Північно-Східноморському каналі, яке, ймовірно, використовувалося як база для польотів дронів.
У січні над базою протиповітряної оборони Patriot у Швесінгу поблизу Хузума (округ Північна Фрисландія) нібито неодноразово літали дрони.
У Брунсбюттелі (округ Дітмаршен) в серпні 2024 року було зафіксовано численні незаконні польоти дронів над критичною інфраструктурою.
Нагадаємо, ввечері 25 вересня аеропорт Ольборг у Данії тимчасово закрили через чергове виявлення невідомих дронів у повітряному просторі. Поліція Копенгагена повідомила, що отримали сотні дзвінків від місцевих жителів, які також повідомляли про помічені безпілотники.
Вперше невідомі дрони заблокували на кілька годин роботу аеропортів Копенгагена та Осло ввечері 22 вересня. Потім вони знову з’явилися 23 вересня над копенгагенським аеропортом "Каструп", через що летовище довелося тимчасово закривати.
Прем’єрка Метте Фредеріксен заявила, що ситуація з безпілотниками є "серйозною атакою на критичну інфраструктуру країни". Крім того, вона не виключила можливу причетність РФ до появи безпілотників над Копенгагеном.