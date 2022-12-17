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Слідкував за ударами по Україні? Путін особисто "відвідав" Шойгу

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Россия, Субота 17 грудня 2022 09:36
Слідкував за ударами по Україні? Путін особисто "відвідав" Шойгу Фото: президент Росії Володимир Путін і глава Міноборони РФ Сергій Шойгу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю, 16 грудня, особисто побував в об'єднаному штабі, звідки відбувається контроль за так званою "спецоперацією" в Україні і звідки, мабуть, давалося "добро" на масований удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони РФ у суботу, 17 грудня.

Як зазначають у Міноборони РФ, Путін працював в об'єднаному штабі протягом усього дня.

Зокрема, він ознайомився із роботою штабу, заслухав доповідь про хід так званої "спецоперації", а також провів нараду та окремі зустрічі з командувачами.

Як повідомлялося, під час масованої атаки по Україні в п'ятницю, 16 грудня, російські окупанти знову вдарили по енергетиці України. Відбуваються аварійні відключення світла.

Нагадаємо, російські військові випустили територією України понад 60 ракет під час чергового масованого обстрілу в п'ятницю, 16 грудня. Зокрема РФ випустила понад 40 ракет по Києву, 37 з них збили сили ППО. При цьому у столиці є постраждалий.

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