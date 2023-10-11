Суд залишив Шуфрича під арештом

Київський апеляційний суд вирішив залишити в силі запобіжний захід проросійському народному депутату Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Під час засідання суддя заявив, що рішення про арешт Шуфрича вирішили залишити без змін.

Варто зауважити, що Печерський районний суд Києва ще 15 вересня на два місяці заарештував Шуфрича. При цьому для нього не передбачили можливість внесення застави.

Справа Шуфрича

Нагадаємо, 15 вересня вранці до Шуфрича з обшуками прийшли співробітники Служби безпеки України. У проросійського народного депутата вдома знайшли георгіївські стрічки, медалі, ордени, а також колекцію російських кітелів та радянських документів.

Також, як повідомляли джерела РБК-Україна, у парламентаря виявили документ зі схемою "автономії" для Донецької та Луганської областей.

Пізніше правоохоронці повідомили Шуфричу про підозру у державній зраді. За інформацією СБУ, він працював на агента ФСБ та колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який координував агентурну мережу росіян в Україні.

Примітно, що за місяць після затримання Шуфрича мандата його так і не позбавили.

Більш детально про скандального нардепа можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.