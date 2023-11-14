Следить за нарушениями станет сложнее. Путин принял поправки по выборам президента
Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Российский диктатор Владимир Путин утвердил поправки к закону о выборах президента, которые усложнят слежку за фальсификациями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Meduza.
Документ с поправками был обнародован на портале правовых актов по ссылке.
Какие поправки были приняты:
- на заседания избирательных комиссий будут пускать журналистов, которые официально трудоустроены в редакциях зарегистрированных СМИ;
- снимать фото и видео смогут только те лица, которые "имеют право согласно законодательству РФ". Съемка не должна нарушать тайну голосования и конфиденциальность персональных данных в документах;
- введен запрет на съемку в участковых избирательных комиссиях, которые расположены в воинских частях. Съемку позволят проводить только представителям аккредитованных СМИ по согласованию с руководством части;
- введен запрет на агитацию на всех заблокированных ресурсах;
- голосование на федеральных выборах в субъектах РФ, где введено военное положение, "возможно по итогам консультаций ЦИК РФ с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона".
Выборы президента в России
Еще в августе текущего года пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.
Как утверждало Reuters, диктатор решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, которые позволят ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.
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