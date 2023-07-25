Слідкувала за авіацією ЗСУ. У Чернігівській області затримали агента розвідки РФ

Контррозвідка Служби безпеки затримала жительку Чернігівської області, яка допомагала Росії збирати розвіддані про Сили оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Як з'ясували слідчі, жінка працювала на головне управління генерального штабу ЗС РФ. За вказівками окупантів вона слідкувала за місцями дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил на північному кордоні України.

Жінка намагалась фіксувати точний час і напрямки польотів української бойової авіації, яку було залучено для підтримки контрнаступальних дій ЗСУ на фронті.

Окрім цього вона хотіла виявити і передати росіянам локації протиповітряної оборони, укріпрайонів та фортифікаційних споруд українських захисників на території регіону.

Росіяни планували використати зібрану інформацію для підготовки повітряних атак на об’єкти ЗСУ.

Жінку було затримано під час спроби передачі даних. За місцем її проживання було проведено обшуки та виявлено мобільний телефон, який жінка використовувала для комунікації з агресором.

Наразі затримана перебуває під вартою і повністю визнала свою вину.

Фото: затримана жінка (t.me/SBUkr)

Колаборанти в Україні

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колаборанта, який "зливав" на Telegram-бот ФСБ РФ позиції української артилерії під Бахмутом. Зокрема, позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Так, зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку.

Також Служба безпеки України затримала у Києві колаборанта, який входив до складу окупаційного "головного управління МВС РФ в Запорізькій області", та брав участь у каральних рейдах проти проукраїнських партизанів.

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