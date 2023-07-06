СБУ затримала колаборанта, який здавав ФСБ РФ позиції HIMARS під Бахмутом

СБУ затримала колаборанта, який "зливав" на Telegram-бот ФСБ РФ позиції української артилерії під Бахмутом. Зокрема, позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Так, зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку.

"Насамперед він намагався виявити локації української артилерії, у тому числі бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS", - йдеться в повідомленні.

Отримані відомості фігурант надсилав у Telegram-бот, який для збору розвідданих про дислокацію українських Сил оборони створила ФСБ РФ.

"Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли той виходив з дому для здійснення прихованого спостереження за підрозділами українських військ", - розповіли у відомстві.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Торецька Донецької області, який наприкінці червня почав інформувати агресора про маршрути пересування підрозділів ЗСУ.

У своїх повідомленнях він зазначав орієнтовні координати українських об’єктів з прив’язкою до місцевості. Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі розвідданих.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.