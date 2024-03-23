ua en ru
Сб, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Слідчий комітет РФ заявив про 93 загиблих внаслідок теракту у Підмосков'ї

Москва, Субота 23 березня 2024 11:09
UA EN RU
Слідчий комітет РФ заявив про 93 загиблих внаслідок теракту у Підмосков'ї Фото: кількість жертв внаслідок теракту у Підмосков'ї зросла до 93 (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Слідчий комітет Росії стверджує, що кількість жертв внаслідок теракту у ТЦ "Крокус Сіті" під Москвою зросла до 93 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське державне видання ТАСС.

За даними СК, серед загиблих є троє дітей.

Міністерство охорони здоров'я РФ у Московській області заявило, що внаслідок теракту постраждали понад 100 людей.

Варто додати, що росіяни звинуватили громадян Таджикистану у вчиненні теракти у ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. МЗС Таджикистану зазначає, що не отримувало від Москви офіційної інформації.

При цьому ФСБ Росії стверджує, що нібито терористи мали контакти в Україні і збиралися втекти за кордон.

Що відомо про теракт

Ввечері у п'ятницю, 22 березня в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". Спочатку повідомлялося про 40 загиблих і 100 постраждалих людей.

Низка ЗМІ заявили про те, що теракт організувало угруповання ІДІЛ. Проте інші джерела спростовують цю інформацію.

В ГУР Міноборони України теракт назвали спланованою та свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою диктатора Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва Теракт
NEWS
Росія вночі випустила по Україні 34 "Шахеди". ППО збила майже всі
Росія вночі випустила по Україні 34 "Шахеди". ППО збила майже всі
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими