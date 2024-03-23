Следственный комитет РФ заявил о 93 погибших в результате теракта в Подмосковье

Фото: количество жертв в результате теракта в Подмосковье возросло до 93 (росСМИ)

Следственный комитет России утверждает, что количество жертв в результате теракта в ТЦ "Крокус Сити" под Москвой возросло до 93 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское государственное издание ТАСС.

По данным СК, среди погибших есть трое детей. Министерство здравоохранения РФ в Московской области заявило, что в результате теракта пострадали более 100 человек. Следует добавить, что россияне обвинили граждан Таджикистана в совершении теракты в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. МИД Таджикистана отмечает, что не получал от Москвы официальную информацию. При этом ФСБ России утверждает, что якобы террористы имели контакты в Украине и собирались сбежать за границу.