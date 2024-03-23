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Следственный комитет РФ заявил о 93 погибших в результате теракта в Подмосковье

Москва, Суббота 23 марта 2024 11:09
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Следственный комитет РФ заявил о 93 погибших в результате теракта в Подмосковье Фото: количество жертв в результате теракта в Подмосковье возросло до 93 (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Следственный комитет России утверждает, что количество жертв в результате теракта в ТЦ "Крокус Сити" под Москвой возросло до 93 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское государственное издание ТАСС.

По данным СК, среди погибших есть трое детей.

Министерство здравоохранения РФ в Московской области заявило, что в результате теракта пострадали более 100 человек.

Следует добавить, что россияне обвинили граждан Таджикистана в совершении теракты в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. МИД Таджикистана отмечает, что не получал от Москвы официальную информацию.

При этом ФСБ России утверждает, что якобы террористы имели контакты в Украине и собирались сбежать за границу.

Что известно о теракте

Вечером в пятницу, 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". Первоначально сообщалось о 40 погибших и 100 пострадавших людях.

Ряд СМИ заявил о том, что теракт организовала группировка ИГИЛ. Однако другие источники опровергают эту информацию.

В ГУР Минобороны Украины теракт назвали спланированной и сознательной провокацией российских спецслужб по указанию диктатора Владимира Путина.

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