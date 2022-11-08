Слідчий комітет РФ розслідує значні втрати 155-ї бригади, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Раніше військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту надіслали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яко листа зі скаргами на дії командування, що допустив великих втрат.

Для слідчих заходів до Донецька направлено групу представників слідчого комітету Росії.

Як повідомлялося, військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ направили губернатору Примор'я Олегу Кожем'яко листа зі скаргами через те, що під селом Павлівка на Донеччині зазнали великих втрат.

Пізніше у ЗСУ підтвердили колосальні втрати російської армії під Павлівкою на Донеччині. Туди до окупантів уже їдуть офіцери, щоби придушити бунт незадоволених.

Тим часом в Інституті вивчення війни (ISW)назвали становище російських військ у Павлівці "досить жахливим". Маючи інформацію про великі втрати армії РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про колосальні втрати окупантів у районі Павлівки та порадив росіянам врятуватися не скаргами, а жорстким протестом.

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