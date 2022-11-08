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Слідчий комітет РФ розслідує значні втрати 155-ї бригади, - Генштаб

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Київ, Вівторок 08 листопада 2022 18:54
Слідчий комітет РФ розслідує значні втрати 155-ї бригади, - Генштаб Фото: слідчий комітет РФ розслідує значні втрати 155-ї бригади (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Розслідувати значні втрати особового складу підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти окупантів доручили Слідчому комітету РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Для слідчих заходів до Донецька направлено групу представників слідчого комітету Росії.

Раніше військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту надіслали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яко листа зі скаргами на дії командування, що допустив великих втрат.

Як повідомлялося, військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ направили губернатору Примор'я Олегу Кожем'яко листа зі скаргами через те, що під селом Павлівка на Донеччині зазнали великих втрат.

Пізніше у ЗСУ підтвердили колосальні втрати російської армії під Павлівкою на Донеччині. Туди до окупантів уже їдуть офіцери, щоби придушити бунт незадоволених.

Тим часом в Інституті вивчення війни (ISW)назвали становище російських військ у Павлівці "досить жахливим". Маючи інформацію про великі втрати армії РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про колосальні втрати окупантів у районі Павлівки та порадив росіянам врятуватися не скаргами, а жорстким протестом.

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