ЗСУ підтвердили колосальні втрати росіян під Павлівкою та розкрили деталі

Колосальні втрати російської армії під Павлівкою (Донецька область) є правдою. Туди до окупантів вже їдуть офіцери, аби придушити бунт невдоволених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

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"Президент (Володимир Зеленський - ред.), як верховний головнокомандувач має всю інформацію, і те що він сказав про 155-ту бригаду морської піхоти це правда, там великі втрати, вони звернулись до губернатора. Більш того, ми сьогодні маємо перехоплення, що з Тихоокеанського флоту до них їдуть офіцери-вихователі, колишні політруки з метою, щоб погасити цей бунт і підіймати їх морально-психологічний стан", - розповів Череватий.

Що сталося

Нагадаємо, раніше російське видання "Медуза" опублікувало матеріал про те, що військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту надіслали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яко листа зі скаргами на дії командування, що допустив великих втрат.

Так, російські морпіхи скаржилися, що втратили сотні людей за чотири дні на Донбасі.

Після цього російські військові блогери опублікували та розповсюдили листа, в якому стверджувалося, що російське військове керівництво покинуло бригаду.

Тим часом в Інституті вивчення війни (ISW) назвали становище російських військ у Павлівці "досить жахливим". Спираючись на інформацію про великі втрати російської армії.

Разом з тим президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зведенні прокоментував інформацію про колосальні втрати окупантів у районі Павлівки та порадив росіянам врятуватись не скаргами, а жорстким протестом.