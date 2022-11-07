Не під ковдрою, а на вулицях. Зеленський закликає росіян виходити на протести
Врятуватись мобілізованим росіянам від смерті в Україні можна жорстким протестом, не під ковдрою, а на вулицях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Деякі з російських військових все ж таки задумалися про те, що відбувається. Вони поскаржилися губернатору свого краю на колосальні втрати, а губернатор цей у відповідь передбачувано збрехав, що втрати далеко не такі. А які?", - заявив Зеленський.
За його словами, від російського Владивостока до Павлівки понад 9000 кілометрів, проте губернатор упевнений, що втрати не такі. Президент заявив, що губернатору напевно звідти краще видно, чи йому просто наказали брехати. Також президент додав, що наказ брехати пішов з Москви, а тіла більшості цих убитих до Владивостока не привезуть.
"Але я впевнений, що губернатор вийде та пояснить, чому не всі повернулися. Врятуватися від цього можна не скаргами якимось там ганчіркам, а своєю думкою і не в Telegram, а публічно, не скаргами, а жорстким протестом, не під ковдрою, а на вулицях. І проти тих, хто у Москві", - закликав Зеленський.
Президент додав, що також можна здатись в український полон і таким чином теж можна вижити.
Як повідомлялось, військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ надіслали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яку листа зі скаргами через те, що під селом Павлівка в Донецькій області зазнали великих втрат.
При цьому, як писало РБК-Україна через Маріуполь другий день поспіль йдуть величезні колони з технікою в напрямку Донецька. Як зазначали в "СтратКомі", вантажівки, ймовірно, з особовим складом і везуть підкріплення саме туди, де 155-а бригада російських морпіхів відмовилась наступати.
Пізніше у Міноборони РФ відреагували на скарги морпіхів про втрати, заявивши про "ефективний наступ".
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