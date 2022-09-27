Слідчі жандармерії Франції прибули до України: працюватимуть в Ізюмі

У вівторок, 27 вересня, до України прибули слідчі Національної жандармерії Франції. Вони працюватимуть в Ізюмському районі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Франції у Twitter .

"Слідчі Національної жандармерії щойно прибули в Україну. Глава МЗС Франції Катрін Колонна представила їх генеральному прокурору України Андрію Костіну. Із завтрашнього дня вони працюватимуть в Ізюмському районі. Франція стоїть поряд з Україною у боротьбі з безкарністю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні з візитом до Києва приїхала глава МЗС Франції Катрін Колона.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили Ізюм 11 вересня 2022 року. Це місто також стало першим із деокупованих на сході, який відвідав президент Володимир Зеленський.

За попередніми даними, за кілька місяців окупації загинуло понад 1 000 мирних жителів, близько 80% інфраструктури міста зруйновано або суттєво пошкоджено. В Ізюмі виявили масове поховання, де українські органи фіксують наслідки російських воєнних злочинів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.