Следователи жандармерии Франции прибыли в Украину: будут работать в Изюме

Во вторник, 27 сентября, в Украину прибыли следователи Национальной жандармерии Франции. Они будут работать в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Франции в Twitter .

"Следователи Национальной жандармерии только что прибыли в Украину. Глава МИД Франции Катрин Колонна представила их генеральному прокурору Украины Андрею Костину. С завтрашнего дня они будут работать в Изюмском районе. Франция стоит рядом с Украиной в борьбе с безнаказанностью", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня с визитом в Киев приехала глава МИД Франции Катрин Колонна.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили Изюм 11 сентября 2022 года. Этот город также стал первым из деоккупированных на востоке, который посетил президент Владимир Зеленский.

Согласно предварительным данным, за несколько месяцев оккупации погибли более 1 000 мирных жителей, около 80% инфраструктуры города разрушено или существенно повреждено. В Изюме обнаружили массовое захоронение, где украинские органы фиксируют последствия российских военных преступлений.

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