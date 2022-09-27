У вівторок, 27 вересня, міністр закордонних справ Франції Картін Колона прибула до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра у Twitter.

"Доброго ранку, Україно, я рада повернутися до Києва. Франція поруч, щоб підтримати Україну", - написала вона. Фото: Глава МЗС Франції прибула з візитом до Києва (twitter.com/MinColonna)