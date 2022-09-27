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Глава МЗС Франції прибула з візитом до Києва

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Київ, Вівторок 27 вересня 2022 11:15
Глава МЗС Франції прибула з візитом до Києва Фото: глава МЗС Франції Картін Колона (flickr.com/franceinindia)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 27 вересня, міністр закордонних справ Франції Картін Колона прибула до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра у Twitter.

"Доброго ранку, Україно, я рада повернутися до Києва. Франція поруч, щоб підтримати Україну", - написала вона.

Глава МЗС Франції прибула з візитом до КиєваФото: Глава МЗС Франції прибула з візитом до Києва (twitter.com/MinColonna)

Нагадаємо, наприкінці серпня у Празі на зустрічі глав МЗС ЄСДмитро Кулеба провів зустріч із Катрін Колонною.

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