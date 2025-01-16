Слідчі допитали відстороненого президента Південної Кореї: ЗМІ дізналися подробиці

Зазначається, що в середу, 15 січня, Юн з'явився на допит в управління з розслідування корупції після того, як понад 3 тисячі поліцейських прийшли до його резиденції до світанку щоб арештувати відстороненого главу держави.

"Я вирішив відреагувати на розслідування CIO, незважаючи на те, що воно було незаконним, щоб запобігти непривабливому кровопролиттю", - зазначив Юн у своїй заяві, маючи на увазі Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), яке очолює кримінальне розслідування.

Прокурор супроводжував Юна в його машині від його будинку в елітному районі, відомому як Беверлі-Хіллз, до офісу CIO, куди він зайшов через чорний хід, уникаючи ЗМІ.

Під час допиту Юна неподалік будівлі скоїв самоспалення невідомий чоловік віком близько 60 років. Він отримав сильні опіки та втратив свідомість.

Агентство зазначає, що влада має 48 годин на допит, після чого вона повинна отримати ордер на затримання відстороненого президента на термін до 20 днів або на його звільнення.

Водночас, представник CIO зазначив, що Юн відмовляється говорити і не погодився на те, щоб його інтерв'ю зі слідчими записували на відео. В Управлінні не мають інформації про те, чому Юн відмовляється давати свідчення.

Президентський кортеж виїхав з офісу CIO пізно ввечері в середу. Очікується, що Юн буде утримуватися в Сеульському слідчому ізоляторі, де також перебувають інші високопоставлені особи, зокрема колишній президент Пак Кин Хе та голова Samsung Electronics Джей Й. Лі.

Другий допит під питанням

Адвокати Юна заявили, що ордер на арешт є незаконним, оскільки він був виданий судом у неправильній юрисдикції, а група, створена для його розслідування, не мала на це законних повноважень.

Агентство Reuters зазначило, що в ордері на обшук за місцем проживання Юна, він названий "ватажком повстання".

Крім того, захист президента зазначив, що лідер не має наміру брати участь у другому дні допитів у четвер, 16 січня.

Зворотний політичний ефект

Спроба арешту в середу змусила сотні тисяч людей припасти до телеекранів, які показували, як автобуси з поліцейськими під'їжджають до президентської резиденції, проштовхують прихильників Юна, а потім прямують до воріт комплексу з драбинами і кусачками.

Коли місцеві телеканали повідомили, що затримання Юна неминуче, між прихильниками глави держави і поліцією біля резиденції сталися невеликі сутички.

Натовпи протестувальників, які також зібралися біля офісу CIO, розмахували південнокорейськими та американськими прапорами і тримали плакати з гаслами "Зупинити крадіжку", посилаючись на необґрунтовані заяви Юна про фальсифікацію виборів - одну з причин, яку він навів для виправдання оголошення воєнного стану.

Незважаючи на опитування, які показують, що більшість громадян не схвалюють оголошення Юном воєнного стану і підтримують його імпічмент, політичне протистояння надихнуло його прихильників, а правляча Партія народної влади останніми тижнями переживає відродження.

Згідно з останнім опитуванням Realmeter, підтримка Партії народної влади склала 40,8%, а головної опозиційної Демократичної партії - 42,2%, скоротившись з розриву у 10,8% минулого тижня.