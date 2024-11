Слідами Бекхема. Чемпіон світу-2010 став співвласником клубу МЛС

36-річний іспанець продовжив збирати спортивні активи. До інвестицій у стайню Формули-1 "Альпін" і благодійного фонду Common Goal він додав акції дебютанта сезону-2025 МЛС.

Мата приєднався до кола співвласників "Сан-Дієго". Він складе компанію британському мільярдеру Мохамеду Мансуру та Групі сикуанів племені кумеяай, які просували ідею входження до МЛС кілька років. Каліфорнійці виграли конкуренцію за місце в лізі в Лас-Вегаса.

Мата став першим активним футболістом із часів англійця Девіда Бекхема з часткою в клубі МЛС. Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі стане співвласником "Інтера Маямі" після завершення контракту з "чаплями". Щоправда, сам іспанець навряд гратиме в Штатах.

From the pitch to ownership — welcome, Juan Mata.⁰

World Cup and UEFA Champions League winner @JuanMata8 joins San Diego FC as a Club Partner, becoming the first active international player to invest in @MLS.⁰

