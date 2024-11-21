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По стопам Бекхэма. Чемпион мира-2010 стал совладельцем клуба МЛС

Сан-Диего, Четверг 21 ноября 2024 11:52
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По стопам Бекхэма. Чемпион мира-2010 стал совладельцем клуба МЛС Фото: Хуан Мата готовится перейти к роли функционера (facebook.com/wswanderersfc)
Автор: Антон Федорцив

Бывший полузащитник сборной Испании Хуан Мата приобрел часть американского "Сан-Диего". Сам он продолжает выступать за австралийский "Уэстерн Сидней Уондерерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

36-летний испанец продолжил собирать спортивные активы. К инвестициям в конюшню Формулы-1 "Альпин" и благотворительному фонду Common Goal он добавил акции дебютанта сезона-2025 МЛС.

Мата присоединился к кругу совладельцев "Сан-Диего". Он составит компанию британскому миллиардеру Мохаммеду Мансуру и Группе сикуанов племени кумеяай, продвигавших идею вхождения в МЛС несколько лет. Калифорнийцы выиграли конкуренцию за место в лиге у Лас-Вегаса.

Мата стал первым активным футболистом со времен англичанина Дэвида Бекхэма с частью в клубе МЛС. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси станет совладельцем "Интера Майами" по завершении контракта с "цаплями". Правда, сам испанец вряд ли будет играть в Штатах.

Кто такой Хуан Мата

Уроженец Бургоса, воспитанник мадридского "Реала". Правда, не пробился дальше резервной команды – "Кастильи".

На уровне Ла Лиги дебютировал в составе "Валенсии". Провел в составе левантийцев 4 сезона и выиграл Кубок Испании 2007/08. Затем перешел в лондонский "Челси", с которым завоевал трофеи Лиги чемпионов и Лиги Европы, Кубок Англии. Позже выступал за "Манчестер Юнайтед", стамбульский "Галатасарай" и японский "Висел Кобе".

Цвета сборной Испании защищал в 2009-2016 гг. Провел 41 матч за "Фурию Роху", в которых забил 10 мячей. Чемпион мира (2010) и Европы (2012).

К слову, ранее лучший бомбардир ЧМ-2010 Форлан проиграл дебютный матч в большом теннисе.

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