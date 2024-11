По стопам Бекхэма. Чемпион мира-2010 стал совладельцем клуба МЛС

36-летний испанец продолжил собирать спортивные активы. К инвестициям в конюшню Формулы-1 "Альпин" и благотворительному фонду Common Goal он добавил акции дебютанта сезона-2025 МЛС.

Мата присоединился к кругу совладельцев "Сан-Диего". Он составит компанию британскому миллиардеру Мохаммеду Мансуру и Группе сикуанов племени кумеяай, продвигавших идею вхождения в МЛС несколько лет. Калифорнийцы выиграли конкуренцию за место в лиге у Лас-Вегаса.

Мата стал первым активным футболистом со времен англичанина Дэвида Бекхэма с частью в клубе МЛС. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси станет совладельцем "Интера Майами" по завершении контракта с "цаплями". Правда, сам испанец вряд ли будет играть в Штатах.

From the pitch to ownership — welcome, Juan Mata.⁰

World Cup and UEFA Champions League winner @JuanMata8 joins San Diego FC as a Club Partner, becoming the first active international player to invest in @MLS.⁰

Read more