По стопам Бекхэма. Чемпион мира-2010 стал совладельцем клуба МЛС
Бывший полузащитник сборной Испании Хуан Мата приобрел часть американского "Сан-Диего". Сам он продолжает выступать за австралийский "Уэстерн Сидней Уондерерс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
36-летний испанец продолжил собирать спортивные активы. К инвестициям в конюшню Формулы-1 "Альпин" и благотворительному фонду Common Goal он добавил акции дебютанта сезона-2025 МЛС.
Мата присоединился к кругу совладельцев "Сан-Диего". Он составит компанию британскому миллиардеру Мохаммеду Мансуру и Группе сикуанов племени кумеяай, продвигавших идею вхождения в МЛС несколько лет. Калифорнийцы выиграли конкуренцию за место в лиге у Лас-Вегаса.
Мата стал первым активным футболистом со времен англичанина Дэвида Бекхэма с частью в клубе МЛС. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси станет совладельцем "Интера Майами" по завершении контракта с "цаплями". Правда, сам испанец вряд ли будет играть в Штатах.
From the pitch to ownership — welcome, Juan Mata.⁰— San Diego FC (@sandiegofc) November 20, 2024
World Cup and UEFA Champions League winner @JuanMata8 joins San Diego FC as a Club Partner, becoming the first active international player to invest in @MLS.⁰
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Кто такой Хуан Мата
Уроженец Бургоса, воспитанник мадридского "Реала". Правда, не пробился дальше резервной команды – "Кастильи".
На уровне Ла Лиги дебютировал в составе "Валенсии". Провел в составе левантийцев 4 сезона и выиграл Кубок Испании 2007/08. Затем перешел в лондонский "Челси", с которым завоевал трофеи Лиги чемпионов и Лиги Европы, Кубок Англии. Позже выступал за "Манчестер Юнайтед", стамбульский "Галатасарай" и японский "Висел Кобе".
Цвета сборной Испании защищал в 2009-2016 гг. Провел 41 матч за "Фурию Роху", в которых забил 10 мячей. Чемпион мира (2010) и Европы (2012).
К слову, ранее лучший бомбардир ЧМ-2010 Форлан проиграл дебютный матч в большом теннисе.
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