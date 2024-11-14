Перший млинець глевкий. Зірка ЧС-2010 зазнав фіаско в тенісному дебюті

Колишній нападник футбольної збірної Уругваю Дієго Форлан у дуеті з аргентинським тенісистом Федеріко Корією програв у першому раунді парного розряду Uruguay Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Uruguay Open, парний розряд, 1-й раунд

Корія/Форлан – Аріас/Себальйос – 0:2 (1:6, 2:6)

Найкращий бомбардир Мундіалю-2010 отримав вайлдкард від організаторів "челленджера" в Монтевідео. 45-річний Форлан із партнером протистояв парі болівійців – Борісу Аріасу та Федеріко Себальйосу. Матч тривав усього 49 хвилин.

На старті суперники обмінялися набраними пунктами. Та далі болівійський дует просто "зім'яв" уругвайця з аргентинцем. Аріас і Себальйос видали відрізок із п'яти виграних геймів поспіль і з першої спроби реалізували сетбол.

За схожим сценарієм пішла й друга партія. У третьому геймі болівійці оформили перший брейк і здобули стратегічну перевагу. Форлан і Корія зуміли взяти два гейми, чинили опір на матчболах, та однаково поступилися за 29 хвилин.

Diego Forlán ya juega su primer partido pro. En cancha, para el dobles en Montevideo, con Fede Coria.



pic.twitter.com/jIu2Ca11uM — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) November 14, 2024

Хто такий Дієго Форлан

Уродженець столиці Уругваю, виховувався в академіях місцевих "Пеньяроля" і "Данубіо", а також в "Індепендьєнте" з аргентинської Авельянеди. У сезоні 1998/99 дебютував у тамтешній Прімері.

Посеред сезону 2001/02 опинився в "Манчестер Юнайтед", але в чемпіонаті Англії так і не освоївся та в 2004 році перейшов до іспанського "Вільярреала". Завоював трофей Пічічі в дебютній кампанії та після трьох років у лавах "Жовтої субмарини" переїхав у мадридський "Атлетіко". Там вдруге став найкращим бомбардиром Ла Ліги (2008/09), завоював трофей Ліги Європи та Суперкубок УЄФА.

Під завісу ігрової кар'єри встиг пограти в Італії ("Інтер"), Бразилії ("Інтернасьйонал"), Японії ("Серезо Осака"), на батьківщині ("Пеньяроль"), в Індії ("Мумбай Сіті") та Гонконзі ("Кітчі"). Виграв чемпіонські титули Уругваю і Сянгану.

Зі збірною Уругваю дійшов до півфіналу ЧС-2010, де став найкращим бомбардиром турніру, та тріумфував на Копа Амеріка-2011. Загалом зіграв за національну команду 112 матчів (36 голів). Тренував рідний "Пеньяроль" і "Атенас".

У дитинстві поєднував заняття футболом із тенісом. Згодом зробив кар'єрний вибір на користь першого. Однак, після завершення виступів на професіональному рівні повернувся до іншого захоплення.