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"Слід уникати ескалації". Прем'єр Італії виступила проти відправки військ в Україну

Італія, Вівторок 19 березня 2024 20:21
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"Слід уникати ескалації". Прем'єр Італії виступила проти відправки військ в Україну Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні виступила проти відправки західних військ в Україну. Вона вважає це приводом для ескалації війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA та Bloomberg.

"Щодо пропозиції, висунутої Францією щодо можливого прямого військового втручання. Наша позиція не на користь цієї гіпотези, яка є передвісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну", - сказала Мелоні під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів ЄС.

Як повідомляє Bloomberg, прем'єр Італії розкритикувала президента Франції Еммануеля Макрона, який чинить тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію, попереджаючи про "екзистенційну" загрозу, яку РФ становить для ЄС.

Вона також додала, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним марні.

"Як можна сидіти за столом переговорів із тим, хто ніколи не поважав жодних угод?", - зазначила Мелоні.

Заява Макрона про відправку військ в Україну

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.

Згодом французький лідер уточнив, що Париж може перекинути своїх військових в Україну, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.

Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, включаючи Німеччину, Чехію, Болгарію, Польщу, Іспанію та Італію. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

14 березня Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключається.

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