"Следует избегать эскалации". Премьер Италии выступила против отправки войск в Украину

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони выступила против отправки западных войск в Украину. Она считает это поводом для эскалации войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA и Bloomberg .

"О предложении, выдвинутом Францией относительно возможного прямого военного вмешательства. Наша позиция не в пользу этой гипотезы, которая является предвестником опасной эскалации, которой следует избегать любой ценой", - сказала Мэлони во время выступления в Сенате накануне саммита лидеров ЕС.

Как сообщает Bloomberg, премьер Италии раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона, оказывающего давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию, предупреждая об "экзистенциальной" угрозе, которую РФ представляет для ЕС.

Она также добавила, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным бесполезны.

"Как можно сидеть за столом переговоров с тем, кто никогда не уважал никаких соглашений?", - отметила Мэлони.

Заявление Макрона об отправке войск в Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.

Позже французский лидер уточнил, что Париж может перекинуть своих военных в Украину, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, включая Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Испанию и Италию. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

14 марта Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается.