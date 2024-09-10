"Слід тривожитися": експерт оцінив загрозу для України після передачі іранських ракет РФ

Ракети, які Росія отримала від Ірану, хоч і не далекобійні, проте високоточні. Тому під час наступного масованого удару РФ по Україні є загроза прямих влучань в об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

"Слід тривожитися. Тому що ці ракети не далекобійні, й багато хто так зневажливо "ну не далекобійні, значить не так страшно тим, хто подалі від лінії фронту чи від державних кордонів", - сказав Гетьман.

Навпаки, за його словами, у росіян є ракети, які стріляють на невелику дальність, наприклад С-300. Але вони не високоточні, а більше для тиску на цивільне населення.

"Влучити точно ця ракета не може. А іранські ракети - це високоточні ракети, хоч і не далекобійні. Вони можуть це зробити. Який можна зробити з цього висновок? Що при наступному масованому обстрілі, а вони це роблять раз на місяць-півтора, йдеться про масований на понад 100 ракет, те що вони на місяць виготовляють, можуть збільшитися атака балістичними ракетами по об'єктах вглиб нашої країни", - пояснив експерт.

За його словами, частково росіяни для високоточних ударів по прикордонних і прифронтових територіях використовували "Іскандери". Зараз вони можуть використовувати іранські ракети.

"Тобто кількість "Іскандерів", які вони використовували по прикордонню, може бути використана вже по об'єктах вглиб нашої території, які знаходяться за 200-300 км від лінії фронту. Тобто це означає, що може прилетіти не менше по середині країни, а більше ракет", - пояснив Гетьман.