"Стоит беспокоиться": эксперт оценил угрозу для Украины после передачи иранских ракет РФ

Ракеты, которые Россия получила от Ирана, хоть и не дальнобойны, но высокоточные. Поэтому при следующем массированном ударе РФ по Украине существует угроза прямых попаданий в объекты гражданской и критической инфраструктуры.

"Стоит беспокоиться. Потому что эти ракеты не дальнобойные, и многие так пренебрежительно "ну не дальнобойны, значит не так страшно тем, кто подальше от линии фронта или от государственных границ", - сказал Гетьман.

Наоборот, по его словам, у россиян есть ракеты, которые стреляют на небольшую дальность, например С-300. Но они не высокоточные, а больше для давления на гражданское население.

"Попасть точно эта ракета не может. А иранские ракеты - это высокоточные ракеты, хоть и не дальнобойные. Они могут это сделать. Какой можно сделать из этого вывод? Что при следующем массированном обстреле, а они это делают раз на месяц-полтора, речь о массированном более чем на 100 ракетах, то, что они в месяц производят, могут увеличиться атака баллистическими ракетами по объектам вглубь нашей страны", - пояснил эксперт.

По его словам, частично россияне для высокоточных ударов по приграничным и прифронтовым территориям использовали "Искандеры". Сейчас они могут использовать иранские ракеты.

"То есть количество "Искандеров", которые они использовали по приграничью, может быть использовано уже по объектам вглубь нашей территории, которые находятся за 200-300 км от линии фронта. То есть это означает, что может прилететь не меньше по середине страны, а больше ракет", - пояснил Гетьман.