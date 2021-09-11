Слезоточивый газ и столкновения: во Франции очередные протесты против "паспортов здоровья"

Сегодня, 11 сентября жители Франции вышли на девятую акцию протеста против "паспортов здоровья". Во время митингов произошли массовые столкновения, полиция применяла слезоточивый газ и арестовала десятки демонстрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LCI.FR.

Так, по данным Министерства внутренних дел Франции, на улицы страны вышли 121 тысяча человек, из которых 19 тысяч - в Париже.

Отмечено, что ситуация стала напряженной после обеда на Гран-бульвар, вблизи авеню Ваграм и улицы Риволи, там произошли столкновения, в результате которых полиция применяла слезоточивый газ.

Кроме этого, в Париже было арестован 70 человек (из 207 акций, прошедших по всей территории).

Известно, что некоторые митингующие применяли петарды. Некоторые группы несли нормандские и роялистские флаги, так и, наоборот, флаги крайних левых, на которых были надписи "Нет санитарным пропускам и обязательствам вакцинации".