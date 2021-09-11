Слезоточивый газ и столкновения: во Франции очередные протесты против "паспортов здоровья"
Сегодня, 11 сентября жители Франции вышли на девятую акцию протеста против "паспортов здоровья". Во время митингов произошли массовые столкновения, полиция применяла слезоточивый газ и арестовала десятки демонстрантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LCI.FR.
Так, по данным Министерства внутренних дел Франции, на улицы страны вышли 121 тысяча человек, из которых 19 тысяч - в Париже.
Отмечено, что ситуация стала напряженной после обеда на Гран-бульвар, вблизи авеню Ваграм и улицы Риволи, там произошли столкновения, в результате которых полиция применяла слезоточивый газ.
Кроме этого, в Париже было арестован 70 человек (из 207 акций, прошедших по всей территории).
Известно, что некоторые митингующие применяли петарды. Некоторые группы несли нормандские и роялистские флаги, так и, наоборот, флаги крайних левых, на которых были надписи "Нет санитарным пропускам и обязательствам вакцинации".
PARIS - Des camions de police obligés de fuirent face à un manifestation sauvage de #GiletsJaunes. Intervention de la BRAVM pour bloquer le cortège. #PassSanitaire #manifestation11septembre #Manifs11Sept #Paris11septembre https://t.co/wxjIlV7AVh pic.twitter.com/MjCldewY2h— Clément Lanot (@ClementLanot) September 11, 2021
PARIS - Des barricades sont érigées sur l’avenue de Rivoli. Gaz lacrymogène. #PassSanitaire #manifestation11septembre #Manifs11Sept #Paris11septembre https://t.co/djVZKKRF6R pic.twitter.com/q7EkUnouie— Clément Lanot (@ClementLanot) September 11, 2021
PARIS - Tensions en cours : gaz lacrymogène utilisé durant la dispersion. Les manifestants ont tenté de faire démi tour. #Manifs11septembre #Paris11septembre #manifestation11septembre #PassSanitaire https://t.co/6x0U0TXNG1 pic.twitter.com/iwS3zhW9zr— Clément Lanot (@ClementLanot) September 11, 2021
Напомним, с 9 августа во Франции действуют обязательные санитарные пропуска для посещения общественных мест.
Отметим, их введение вызвало в стране масштабные протесты, в ходе которых есть пострадавшие и арестованные