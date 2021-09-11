Сльозогінний газ і сутички: у Франції чергові протести проти "паспортів здоров'я"
Сьогодні, 11 вересня жителі Франції вийшли на дев'яту акцію протесту проти "паспортів здоров'я". Під час мітингів сталися масові сутички, поліція застосовувала сльозогінний газ та заарештувала десятки демонстрантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LCI.FR.
Так, за даними Міністерства внутрішніх справ Франції, на вулиці країни вийшли 121 тисяча осіб, з яких 19 тисяч - у Парижі.
Зазначено, що ситуація стала напруженою після обіду на Гран-бульвар, поблизу авеню Ваграм та вулиці Ріволі, там сталися сутички, внаслідок яких поліція застосовувала сльозогінний газ.
Крім цього, в Парижі було заарештовано 70 осіб (з 207 акцій, що пройшли по всій території).
Відомо, що деякі мітингувальники застосовували петарди. Деякі групи несли нормандські і роялістські прапори, так і, навпаки, прапори крайніх лівих, на яких були написи "Ні санітарному пропуску та зобов'язанням вакцинації".
PARIS - Des camions de police obligés de fuirent face à un manifestation sauvage de #GiletsJaunes. Intervention de la BRAVM pour bloquer le cortège. #PassSanitaire #manifestation11septembre #Manifs11Sept #Paris11septembre https://t.co/wxjIlV7AVh pic.twitter.com/MjCldewY2h— Clément Lanot (@ClementLanot) September 11, 2021
PARIS - Des barricades sont érigées sur l’avenue de Rivoli. Gaz lacrymogène. #PassSanitaire #manifestation11septembre #Manifs11Sept #Paris11septembre https://t.co/djVZKKRF6R pic.twitter.com/q7EkUnouie— Clément Lanot (@ClementLanot) September 11, 2021
PARIS - Tensions en cours : gaz lacrymogène utilisé durant la dispersion. Les manifestants ont tenté de faire démi tour. #Manifs11septembre #Paris11septembre #manifestation11septembre #PassSanitaire https://t.co/6x0U0TXNG1 pic.twitter.com/iwS3zhW9zr— Clément Lanot (@ClementLanot) September 11, 2021
Нагадаємо, з 9 серпня у Франції діють обов'язкові санітарні перепустки для відвідування громадських місць.
Відзначимо, їх введення викликало в країні масштабні протести, в ході яких є постраждалі та заарештовані