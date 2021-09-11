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Сльозогінний газ і сутички: у Франції чергові протести проти "паспортів здоров'я"

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Париж, Субота 11 вересня 2021 21:17
Сльозогінний газ і сутички: у Франції чергові протести проти "паспортів здоров'я" Фото: у Франції чергові протести проти "паспортів здоров'я"(twitter.com/ClementLanot)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 вересня жителі Франції вийшли на дев'яту акцію протесту проти "паспортів здоров'я". Під час мітингів сталися масові сутички, поліція застосовувала сльозогінний газ та заарештувала десятки демонстрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LCI.FR.

Так, за даними Міністерства внутрішніх справ Франції, на вулиці країни вийшли 121 тисяча осіб, з яких 19 тисяч - у Парижі.

Зазначено, що ситуація стала напруженою після обіду на Гран-бульвар, поблизу авеню Ваграм та вулиці Ріволі, там сталися сутички, внаслідок яких поліція застосовувала сльозогінний газ.

Крім цього, в Парижі було заарештовано 70 осіб (з 207 акцій, що пройшли по всій території).

Відомо, що деякі мітингувальники застосовували петарди. Деякі групи несли нормандські і роялістські прапори, так і, навпаки, прапори крайніх лівих, на яких були написи "Ні санітарному пропуску та зобов'язанням вакцинації".

Нагадаємо, з 9 серпня у Франції діють обов'язкові санітарні перепустки для відвідування громадських місць.

Відзначимо, їх введення викликало в країні масштабні протести, в ході яких є постраждалі та заарештовані

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