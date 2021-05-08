Слежка от Facebook и падающая на Землю ракета. Главное из мира технологий

На Землю в эти минуты падает китайская ракета, которая вышла из-под контроля после миссии на орбиту. Facebook просит у пользователей разрешение на слежку, а автомобили Tesla могут подешеветь до 25 000 долларов.
Об этом и другом в подборке главных новостей из мира технологий.
В конце апреля Китай запустил в космос базовый модуль будущей космической станции. Его вывела на орбиту тяжелая ракета-носитель Long March 5B ("Чанчжэн-5В"). Спустя некоторое время она начала неконтролируемое падение на Землю.
Ожидается, что не все обломки ракеты весом 22 тонны сгорят в атмосфере, они могут упасть в период между 8 и 10 мая. Место падения ограничивается траекторией ступени ракеты - зона риска включает регионы между 41 градусом северной и 41 градусом южной широты.
Потенциально в этой зоне находятся Нью-Йорк в США, юг Чили, Веллингтон в Новой Зеландии и столица Китая Пекин. Но в КНР надеются, что обломки упадут в международные воды.
SpaceX провела очередные испытания корабля Starship в Техасе, которые на этот раз от начала и до конца прошли успешно. Starship поднялся приблизительно на 10 км, после чего перешел в горизонтальное положение и плавно приземлился. До этого прототипы постоянно взрывались.
Что касается этих испытаний, то корабль сразу после посадки тоже загорелся, но его оперативно потушили.
Компания Tesla занялась выпуском собственных АКБ, и новую технологию взяла из патентов канадской Springpower International, которые Илон Маск купил всего за 3 доллара.
Ожидается, что в новой батарее будет на 500% больше энергии, что позволит в шесть раз увеличить дальность хода. Один из патентов заключается в повторном использовании сточных вод, полностью исключая их дорогостоящую очистку. Благодаря этому эксплуатационные расходы сокращаются более чем на 75%.
По заверениям Маска, новые аккумуляторные технологии Tesla позволит создать автомобиль ценой в 25 000 долларов. Для их внедрения требуется около трех лет.
Японская компания Sony, судя по всему, отказалась от производства зеркальных камер. С сайта исчезли модели A99ii, A77ii и A68. Аналитики полагают, что компания сосредоточится на выпуске беззеркальных моделей, поскольку они более компактны и обеспечивают хорошее качество изображения.
Официально в Sony не комментировали дальнейшую судьбу своих зеркальных камер.
Социальные сети Facebook и Instagram начали отправлять уведомления пользователям техники Apple о том, что собирают личные данные пользователей, чтобы оставаться бесплатными. Уведомления получают владельцы iPhone, которые обновились до iOS 14.5.
Это связано с изменением политики конфиденциальности Apple. Они по-прежнему разрешают в рекламных целях собирать приложениям персональную информацию из других приложений без разрешения пользователей. Но в этом случае ее запрещено передавать третьим лицам.
Чтобы отслеживать активность пользователей и делиться ей со своими партнерами, разработчики должны получить явное разрешение от владельца устройства.
Частные пенсионные фонды начали вкладывать сбережения украинцев в акции технологических гигантов Apple, Microsoft и Tesla, которые допущены к обороту на территории Украины. Но объемы пока незначительны.
На сегодня в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку видят небольшие объемы покупки акций иностранных компаний на рынке в Украине, но надеются на интерес к ним.
Впервые за многие годы Microsoft готовит крупное обновление интерфейса, которое изменит элементы дизайна ОС, которая сохранила ряд системных иконок времен Windows 95.
В частности, переработают дизайн папок "Проводника" и системных приложений, иконок режима гибернации, сети, а также дисков и приводов. А многие устаревшие значки получат обновленную цветовую палитру и закругленные углы. Также Microsoft работает над модификацией меню "Пуск" и панели задач.
Ожидается, что новый интерфейс станет доступным уже в октябре 2021-го после апдейта Windows 10.
Компания Check Point Research выявила критическую уязвимость в чипах Qualcomm. С ее помощью хакеры могут прослушивать смартфоны, которые используют модемы этого бренда.
Речь идет об уязвимости между программным уровнем модема и службой отладчика. Она позволяет динамически исправлять ПО и обходить стандартные механизмы безопасности. В теории эта уязвимость может быть использована приложениями для перехвата журнала звонков, текстовых и голосовых сообщений, а также для прослушки.
По оценкам эксперов, проблема затрагивает до 40% современных устройств самых разных брендов, включая Google, Samsung, LG, OnePlus, Xiaomi и другие.
Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса объявила, что первый пилотируемый запуск корабля New Shepard состоится 20 июля. При этом одно место может занять космический турист, и на этой неделе начался аукцион. Любой желающий может зарегистрироваться на сайте Blue Origin и сделать ставку.
Предполагается, что аукцион поможет оценить интерес рынка к услуге космического туризма. New Shepard предназначен для полета шести пассажиров на высоту более 100 км над Землей в суборбитальное пространство. Этого достаточно, чтобы испытать несколько минут невесомости и увидеть кривизну Земли. Капсула возвращается на планету на парашютах.