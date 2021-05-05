Blue Origin начнет продажу билетов для космических туристов
Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса сегодня начнет продажу билетов для космических туристов. Ожидается, что продажа откроется в ближайшие часы.
Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что Blue Origin будет осуществлять суборбитальные экскурсионные полеты на своем корабле New Shepard. Это является знаковым моментом в стремлении американских компаний к новой эре частных коммерческих космических путешествий.
Ожидается, что в ближайшие часы Blue Origin объявит подробности того, как забронировать место, а также информацию о первом рейсе и стоимости билета.
Отметим, в 2018 года Blue Origin планировала, что экскурсия на орбиту будет стоить не менее 200 000 долларов. Корабль New Shepard предназначен для полета шести пассажиров на высоту более 100 км над Землей в суборбитальное пространство. Этой высоты достаточно, чтобы испытать несколько минут невесомости и увидеть кривизну Земли. Капсула возвращается на планету на парашютах.
Напомним, ранее сообщалось, что корпорация Orbital Assembly намерена начать в 2025 году строительство космического отеля на орбите Земли.
До этого компания SpaceX представила экипаж первой гражданской миссии Inspiration4, которая до конца 2021 года должна отправиться на орбиту.