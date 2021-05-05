Blue Origin начнет продажу билетов для космических туристов

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса сегодня начнет продажу билетов для космических туристов. Ожидается, что продажа откроется в ближайшие часы.

Сообщается, что Blue Origin будет осуществлять суборбитальные экскурсионные полеты на своем корабле New Shepard. Это является знаковым моментом в стремлении американских компаний к новой эре частных коммерческих космических путешествий.

Ожидается, что в ближайшие часы Blue Origin объявит подробности того, как забронировать место, а также информацию о первом рейсе и стоимости билета.

Отметим, в 2018 года Blue Origin планировала, что экскурсия на орбиту будет стоить не менее 200 000 долларов. Корабль New Shepard предназначен для полета шести пассажиров на высоту более 100 км над Землей в суборбитальное пространство. Этой высоты достаточно, чтобы испытать несколько минут невесомости и увидеть кривизну Земли. Капсула возвращается на планету на парашютах.