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Наступне скликання Ради можуть скоротити до 300 депутатів

Новини » Політика    30.08.2019 - 17:09
Наступне скликання Ради можуть скоротити до 300 депутатів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Замість 450 народних депутатів буде 300

Президент України Володимир Зеленський пропонує скоротити чисельний склад Верховної ради з 450 до 300 депутатов. Законопроект №1017 від 29 серпня оприлюднений на сайті парламенту, передає РБК-Україна.

Проектом пропонується викласти статтю 76 Конституції в новій редакції.

"Конституційний склад Верховної Ради України - триста народних депутатів України, які обираються строком на п'ять років", - йдеться в проекті.

Також президент пропонує цим проектом закону внести зміни до статті 77 і закріпити пропорційну виборчу систему .

"Верховна рада України обирається за пропорційною виборчою системою. Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом", - пропонується документом.

Раніше повідомлялося, що Зеленський пропонує доповнити перелік підстав для позбавлення народного депутата мандата. Зокрема, пропонується забирати мандат через прогули та кнопкодавство.

Нагадаємо, на першому засіданні Верховної Ради Зеленський попросив депутатів не прогулювати засідання та не допускати кнопкодавста, пригрозивши розпуском парламенту.

Зазначимо, в перший день роботи новообраної Ради було зареєстровано понад 70 законотворчих ініціатив.

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