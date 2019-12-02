Следующий раунд газовых переговоров с Россией пройдет на этой неделе

Следующая встреча для проведения переговоров с российской стороной для заключения газового контракта возможна 5 декабря. Об этом на брифинге сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Оржель, украинская сторона готова к переговорам каждый день.

"Более того, до конца года будет готово и приведено соответствующее украинское законодательство к европейскому. Мы осуществим отделение (анбандлинг "Нафтогаза" - ред.) согласно нашим обязательствам", - сказал он.

"Какие ближайшие даты, у меня есть надежда что это может быть 5 декабря предварительно. Но опять таки две стороны готовы в любой момент", - заявил Оржель.

Как сообщало РБК-Украина, 28 ноября в Вене состоялись двусторонние переговоры по газу между Украиной и Россией.

После этого в Вене продолжились переговоры технических специалистов. В частности, на переговорах остались представители "Оператора газотранспортной системы Украины".

Напомним, газовый вопрос планируют обсудить во время встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина на переговорах в нормандском формате 9 декабря в Париже.