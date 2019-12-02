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Россия стремится заключить пакетное соглашение по газу, - Оржель

Новости » Экономика     02.12.2019 - 11:35
Россия стремится заключить пакетное соглашение по газу, - Оржель
Фото: Алексей Оржель (brdo com ua)

В пакет входят транзит и поставки газа в Украину

Российская Федерация на переговорах по газу стремится достичь пакетных договоренностей. Об этом на брифинге сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Оржель, пакетная договоренность предусматривает не только объемы транспортировки и транзитный договор, а также вопрос о поставках в Украину.

"Ни для кого не секрет, они хотят пакетную договоренность. Об этом уже заявляет российская сторона. Пакетная договоренность предусматривает не только объемы транспортировки и транзитный договор, а также и они ставят вопрос о поставках в Украину", - сказал он.

Как отметил Оржель, Украина ставит вопрос, что есть уже зафиксированы обязательства на уровне арбитражей. "Если это связывается с поставками, то мы прямую поставку связываем непосредственно с компенсацией этих долгов", - заявил Оржель.

Как сообщало РБК-Украина, 28 ноября в Вене состоялись двусторонние переговоры по газу между Украиной и Россией. В переговорах принимали участие глава Минэнерго Алексей Оржель, представители "Нафтогаза Украины" и "Оператора газотранспортной системы Украины", министр энергетики РФ Александр Новак, а также председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

После этого в Вене продолжились переговоры технических специалистов. В частности, на переговорах остались представители "Оператора газотранспортной системы Украины".

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