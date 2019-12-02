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Наступний раунд газових переговорів з Росією відбудеться на цьому тижні

Новини » Економіка     02.12.2019 - 12:30
Наступний раунд газових переговорів з Росією відбудеться на цьому тижні

Попередня дата - 5 грудня, але переговори можуть поновити у будь-якій момент

Наступна зустріч для проведення переговорів з російською стороною щодо заключення газового контракту можлива 5 грудня. Про це на брифінгу сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Оржель, українська сторона готова до перемовин кожен день.

"Більше того, до кінця року буде готове і відповідне приведене українське законодавство до європейського. Ми здійснимо відокремлення (анбандлінг Нафтогазу - ред.) згідно наших зобов'язань", - сказав він.

"Які найближчі дати, я маю надію що це може бути 5 грудня попередньо. Але знову таки дві сторони готові в будь-який момент", - заявив Оржель.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 листопада у Відні відбулися двосторонні переговори щодо газу між Україною і Росією.

Після цього у Відні продовжилися переговори технічних фахівців. Зокрема, на переговорах залишилися представники "Оператора газотранспортної системи України".

Нагадаємо, газове питання планують обговорити під час зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна на переговорах в нормандському форматі 9 грудня о Парижі.

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