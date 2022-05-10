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В следующий понедельник в ЕС будут принимать решение по шестому пакету санкций против России

Фото: в ЕС готовят ввести 6-й пакет санкций против РФ (libereeurope)
Автор: Евгений Прокопенко

Евросоюз пока не может завершить на уровне послов стран ЕС согласование шестого пакета санкций против России. Этот вопрос может быть рассмотрен в следующий понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля.

По его словам в ЕС продолжают обсуждать шестой пакет санкций на уровне постоянных представителей стран-членов.

"Мы продолжаем работать над этим, хотя сохраняются определенные трудности. Я надеюсь, что до следующей встречи министров, которая состоится в следующий понедельник, эти трудности удастся преодолеть. Если этого не произойдет, мы повысим уровень обсуждения к министрам иностранных дел во время Совета ЕС", - отметил Боррель.

Напомним, шестой пакет санкций Европейского Союза против России, который должен содержать нефтяное эмбарго, не будет последним. Есть и другие санкции, в которых нуждается Украина для ослабления Кремля.

Ранее мы сообщали, Европейский союз близок к согласованию шестого пакета санкций против России. Ограничения вводятся из-за военной агрессии в Украине.

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