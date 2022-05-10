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Наступного понеділка в ЄС прийматимуть рішення щодо шостого пакету санкцій проти Росії

Фото: у ЄС готують запровадити 6-й пакет санкцій проти РФ (libereeurope)
Автор: Євгеній Прокопенко

Євросоюз наразі не може завершити на рівні послів країн ЄС погодження шостого пакету санкцій проти Росії. Це питання може бути розглянуто наступного понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

За його словами в ЄС продовжують обговорювати шостий пакет санкцій на рівні постійних представників країн-членів.

"Ми продовжуємо працювати над цим, хоча зберігаються певні труднощі. Я сподіваюся, що до наступної зустрічі міністрів, яка відбудеться наступного понеділка, ці труднощі вдасться подолати. Якщо цього не станеться, ми підвищимо рівень обговорення до міністрів закордонних справ під час Ради ЄС", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який повинен містити нафтове ембарго, не буде останнім. Є й інші санкції, яких потребує Україна для послаблення Кремля.

Раніше ми повідомляли, Європейський союз близький до узгодження шостого пакету санкцій проти Росії. Обмеження вводяться через військову агресію в Україні.

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