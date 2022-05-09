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Шестой пакет санкций ЕС против России близок к согласованию, - МИД Германии

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Брюссель, Понедельник 09 мая 2022 14:20
Шестой пакет санкций ЕС против России близок к согласованию, - МИД Германии Фото: Евросоюз близок к согласованию шестого пакета санкций (flickr com libereurope)
Автор: Сергей Новиков

Европейский союз близок к согласованию шестого пакета санкций против России. Ограничения вводятся за военную агрессию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Переговоры по шестому пакету санкций продолжаются, они хорошо продвинулись и, с нашей точки зрения, могут быть завершены в ближайшее время", - отметил на пресс-конференции в Берлине представитель МИД Германии.

Что будет в шестом пакете санкций?

В шестой пакет должны войти нефтяные санкции, однако не все страны-участницы ЕС готовы сократить импорт энергоресурсов из России. В частности, известно, что постепенное эмбарго блокирует Венгрия.

По данным Bloomberg, Будапешт даже не устраивает возможность отсрочки на введение эмбарго до 2024 года наряду с Чехией и Словакией.

Тем не менее в шестом пакете может появиться запрет на страхование судов с российской нефтью, что тоже может ударить по экспорту РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против сотен военных из России и Беларуси, среди которых есть причастные к "резне в Буче" Киевской области.

Кроме того, под американские ограничения попали российские СМИ и банки.

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