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Шестой пакет санкций против России не будет последним, - Офис президента

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Вторник 10 мая 2022 04:46
Шестой пакет санкций против России не будет последним, - Офис президента Фото: Шестой пакет санкций против РФ не будет последним (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Шестой пакет санкций Европейского Союза против России, который должен содержать нефтяное эмбарго, не будет последним. Есть и другие санкции, в которых нуждается Украина для ослабления Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы в эфире телемарафона.

"Шестой пакет без нефтяного эмбарго не нужен Украине, потому что это одна из основных санкций, которая должна быть введена уже сегодня, и она действительно должна давать мгновенный результат", - заявил Жовква.

По его словам, есть некоторые страны, которые не поддерживают отказ от российской нефти, но с ними постоянно проводятся переговоры по этому вопросу.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Евросоюз введет эмбарго на нефть из России в течение 24 часов.

Мы также писали о том, что ЕС хочет смягчить нефтяные санкции против России в шестом пакете.

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