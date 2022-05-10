Шестой пакет санкций против России не будет последним, - Офис президента

Фото: Шестой пакет санкций против РФ не будет последним (Getty Images)

Шестой пакет санкций Европейского Союза против России, который должен содержать нефтяное эмбарго, не будет последним. Есть и другие санкции, в которых нуждается Украина для ослабления Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы в эфире телемарафона.